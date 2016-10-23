Порошенко выразил солидарность с Венгрией по поводу 60-летия антикоммунистической революции

Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю годовщины Венгерской революции 1956 года.

«Именно в этот день, 60 лет назад, в Венгрии начались события, которые мы сегодня солидарно вспоминаем и в Украине. Мирный протест за свободу, против порабощения тогда быстро перерос в кровавые события. Советская карательная машина не знала иного способа «общения» со свободным народным волеизъявлением, кроме грубой силы, унижения, пренебрежения к правам человека и репрессий. Однако и это не остановило дружественный венгерский народ от неминуемого разрыва с неестественным Союзом», – заявил Порошенко.

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«Не остановит это и нас. Прощание с советским наследием дается нам очень непросто и болезненно. На внутреннем фронте мы перешли в решительное контрнаступление, и успешными реформами уже обрубаем советские щупальца коррупции и российское управление на расстоянии. Достойный ответ мы даем и на передовой, где противостоим десяткам тысяч подготовленных российских военных и сотням единиц техники, которые прячутся за спинами наемников и боевиков», – заявил президент.

«Назад в ярмо нас не затащить! Украина сделала свой необратимый демократический евроатлантический выбор. Это наше громкое послание агрессору от украинской нации. Как и прежде во времена Венгерской революции, наш лозунг созвучен со словами тогда запрещенной «Национальной песни» – рабами мы больше не будем!» – резюмировал глава государства.

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