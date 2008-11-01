Литвин: власть рада, что есть мировой кризис, и на него все можно списать

Основной причиной кризиса в Украине являются не внешние, а внутренние факторы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель парламентской фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН во время встречи с жителями города Буча Киевской области.

Он отметил, что «происходит беспорядок в государстве, власти нет в центре и нет на местах».

В.ЛИТВИН считает, что украинская власть «обрадовалась из-за того, что есть мировой кризис, поскольку все можно списать на него». По его словам, власть считает, что «война все спишет, и никаких проблем не будет».

В.ЛИТВИН добавил, что в государстве нет единой политики. По его словам, ненормальной является ситуация, когда Президент Украины, премьер-министр Украины, председатель Верховной Рады Украины, а также большинство в парламенте были представлены политическими силами одного лагеря, но так ничего и не было сделано, и в результате эти политические силы между собой перессорились.

«Два высших должностных лица (речь идет о Президенте Украины и премьер-министре Украины – УНИАН) колотят страну, они между собой не разговаривают», - сказал В.ЛИТВИН. По его словам, они не «ведут страну, а разрывают ее».