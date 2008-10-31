Яценюк не просил Ющенко отказаться от выборов

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК опровергает информацию лидера фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО о том, что он ездил к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой, чтобы тот уговорил НУ-НС снять поправку о финансировании выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам со ссылкой на председателя ВР заявил пресс-секретарь спикера Андрей ЖИГУЛИН.

«Это заявление не соответствует действительности», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, И.КИРИЛЕНКО сегодня около 16 часов заявил, что председатель ВР А.ЯЦЕНЮК поехал к Президенту, чтобы убедить его дать соответствующую команду фракции НУ-НС отказаться от поправки о финансировании досрочных парламентских выборов.

«Сейчас ситуация в руках Президента, и мы надеемся, что сейчас переговоры Арсения Петровича (ЯЦЕНЮКА – УНИАН) с Президентом будут позитивными», - сказал И.КИРИЛЕНКО.