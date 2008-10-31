Янукович присоединится в телевизоре к Ющенко и Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор Янукович намерен придти на спецвыпуск программы «Свобода на Интере», который состоится в 21.30 31 октября в эфире телеканала «Интер». Об этом «Телекритике» сообщила пресс-служба «Интера».

Ранее источники «ТК» сообщали, что лидер оппозиции вряд ли готов принять участие в программе, поскольку сейчас болеет простудой.

Напомним, программа будет посвящена финансовому кризису в Украине и видению путей выхода из нее, которые есть у каждого из ключевых игроков отечественной политики. В студии будут дискутировать Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Владимир Стельмах, руководители ведущих украинских банков, представители экономического блока правительства и лидеры парламентских фракций.