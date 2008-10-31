Бойко объяснил, чем Кабмин Януковича будет отличаться от технического

Для стабилизации ситуации в экономике Украины следует вернуть правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, считает народный депутат, заместитель председателя Партии регионов Юрий БОЙКО. Об этом он заявил в ходе круглого стола «Политические аспекты сотрудничества Украины с МВФ» в агентстве РИА-Новости, сообщила УНИАН пресс-служба народного депутата Украины Ю.БОЙКО.

«Если стране нужен результат - этот результат может дать только команда ЯНУКОВИЧА. Она сработавшаяся, притершаяся, в отличие от возможного технического правительства. Правительство ЯНУКОВИЧА - самое эффективное из тех, которые работали на Украине за последние пять лет. Об этом говорят результаты, и это все признают», - отметил Ю.БОЙКО.

По мнению политика, не важно придет ли правительство ЯНУКОВИЧА в результате выборов или переформатирования коалиции.

Вместе с тем, он убежден, что победа Партии Регионов на досрочных парламентских выборах «мало у кого вызывает сомнения, и она сформирует следующее правительство».

«Безусловно, после выборов легитимность правительства будет более высокой, но поскольку их результаты предсказуемы, приход правительства ЯНУКОВИЧА в качестве переходного, ускорит очевидные процессы и позволит быстрее включить реальные механизмы преодоления кризиса», - подчеркнул депутат.