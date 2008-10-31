НУ-НС еще не решил, будет ли голосовать антикризисный законопроект

Фракция НУ-НС определится относительно поддержки антикризисного законопроекта в целом после проведения консультаций лидеров фракций у председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он заметил, что кроме экономического кризиса, надо решать сразу же и политический.

«И как бы не хулиганили бютовцы, сколько бы их не стояло перед трибуной, и какие бы нецензурные слова они не употребляли в адрес своих бывших партнеров, все равно, рано или поздно, сегодня или завтра, или на будущей неделе, вопрос политического кризиса будет решен», - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, поправку относительно финансирования выборов в любом случае надо выносить на голосование. «Наберет или не наберет голосов, никто не знает. После этого голосования НУ-НС будет определяться, будет ли голосовать в целом за антикризисный закон», - сказал он.