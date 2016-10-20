Украина расценивает 3-миллиардный "кредит Януковича" как политическую взятку за отказ от евроинтеграции - министр финансов

Кредит Украине, который был выдан Россией в размере 3 млрд долл. в 2013 году по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, Киев считает политической взяткой, которую Кремль «выплатил» за отказ Украины от европейской интеграции. Такую позицию Украина готова отстаивать в суде, сообщил в интервью 5 каналу министр финансов Украины Александр Данилюк.

«У нас есть обязательства перед МВФ вести консультации относительно «долга Януковича». Но у нас есть четкая позиция в суде, и мы ее доводим. Мы ориентированы на то, чтобы защищать свою позицию в суде (о взятке - УНИАН), - сказал министр. – Вместе с тем, исходя из заявлений министра финансов РФ Антона Силуанова - УНИАН), российская сторона не готова к переговорам, они выставляют новые условия. Но это их право», - сказал Данилюк.

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Ранее Данилюк отмечал, что Украина придерживается обязательств в отношении добросовестности перед Международным валютным фондом в части переговоров относительно «долга Януковича».

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в список бумаг, прошедших реструктуризацию в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. Российская сторона настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов, что запрещено соглашением с владельцами реструктуризированных облигаций.

МВФ в декабре прошлого года признал долг Украины перед РФ официальным, при этом смягчив требования в своей политике кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в частности и относительно суверенного долга, что позволит продолжить сотрудничество с нашей страной даже при условии невыплаты долгов.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам, а впоследствии решением Верховной Рады этот мораторий был установлен как бессрочный.

В ответ Россия обратилась в высокий суд Лондона с иском против Украины.