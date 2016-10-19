"Нормандские переговоры": вслед за Порошенко в резиденцию Меркель прибыл Олланд (фото)
18:38, 19 октября 2016Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд прибыл в резиденцию канцлера Германии Ангелы Меркель для переговоров в «нормандском формате» для решения ситуации на востоке Украины.
Франсуа Олланд и Ангела Меркель / REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, канцлер вышла на крыльцо дома, где встретила французского президента.
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Они по европейской привычке дважды обменялись дружескими поцелуями и перед камерами пожали руки.
Как сообщал УНИАН, ранее к месту переговоров прибыл президент Украины Петр Порошенко, и сейчас все ожидают прибытия президента России Владимира Путина.
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