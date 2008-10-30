Фракция БЮТ требует от СБУ извинений за обвинения Тимошенко в измене

Фракция БЮТ требует от Службы безопасности Украины извинений за необоснованные обвинения Юлии ТИМОШЕНКО в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим требованием выступил депутат фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН во время рассмотрения в Верховной Раде Украины проекта закона о ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Пакистана о взаимной защите секретной информации, которое представлял заместитель председателя СБУ Николай ГАЛАМБА.

В то же время, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК обратил внимание депутатов на тот факт, что голосование по ратификации международных соглашений осуществляется сегодня по сокращенной процедуре, которая не предусматривает вопросов и ответов чиновника, представляющего соответствующий законопроект.

В результате депутаты фракции БЮТ не поддержали законопроект о ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Пакистана о взаимной защите секретной информации – его поддержали только 103 депутата из 433, присутствующих в зале.

«Служба безопасности Украины в который раз уклоняется от извинений. Почему сегодня в зале не присутствует исполняющий обязанности председателя СБУ? Господин ГАЛАМБА - очень уважаемый человек, возглавляющий подразделение внешней разведки. Это подразделение также проверяло информацию по фактам национальной измены премьер-министра, и он мог бы представить соответствующую информацию. Именно поэтому наша фракция продемонстрировала свое отношение к этому законопроекту», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

После этого А.ЯЦЕНЮК вынужден был поставить законопроект на повторное голосование, в результате которого 237 депутатов из 433, присутствующих в зале, все же поддержали законопроект о ратификации.

По словам заместителя председателя СБУ, соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Пакистана о взаимной защите секретной информации создает правовые основания для сотрудничества между Украиной и Пакистаном в сфере национальной безопасности, противодействия наркобизнесу, терроризму, преступным группировкам.