Наливайченко не метит на место Балоги

И.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО опровергает слухи о том, что он возглавит Секретариат Президента Украины вместо Виктора БАЛОГИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос, насколько правдивы слухи о его назначении на пост главы Секретариата Президента.

«Могу подтвердить, что это слухи. Эта неправдивая информация», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО и добавил, что с В.БАЛОГОЙ он сотрудничает. «Мы к этим слухам непричастны, более того, я их опровергаю», - сказал руководитель СБУ.