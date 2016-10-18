Рада сегодня рассмотрит ряд вопросов по нацбезопасности и обороне, а также ЖКХ (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности будут рассматриваться вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих и усиления их ответственности.

Также будет рассматриваться законопроект относительно разведывательных органов Украины. Кроме того, сегодня планируется принять решение по законопроекту «О едином государственном реестре военнообязанных».

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Сегодня также будут рассматриваться два проекта закона с предложениями президента, которые, в частности, касаются и социальной защиты военнослужащих.

Среди вопросов ЖКХ будут рассматриваться вопросы совершенствования градостроительной деятельности, а также коммерческого учета коммунальных услуг. Среди прочего - законопроект об энергетической эффективности зданий.

В этом блоке также будут рассматриваться несколько законопроектов с предложениями главы государства, в частности, о правах жильцов общежитий.