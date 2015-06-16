ВР планирует повысить денежную помощь в случае гибели военного

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (о повышении уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей) (№2406).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 239 народных депутатов из 278 зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом, согласно пояснительной записке, предлагается повысить уровень едновременной денежной помощи в случае их гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности при исполнении указанными выше категориями военнослужащих военной обязанности.

Предложена новая редакция статьи 16-3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», в соответствии с которой предусматривается, что лицам, которые имеют право на получение едновременной денежной помощи, выплата осуществляется независимо от реализации (отказа) каждого совершеннолетнего члена семьи, родителей, иждивенцев погибшего (умершего) военнослужащего от своего права.

В новой редакции указанной статьи также устанавливается, что в случае отказа какого-либо совершеннолетнего члена семьи, родителей, иждивенцев погибшего (умершего) военнослужащего от получения единовременной денежной помощи либо если одно из указанных лиц в срок не реализовало свое право на получение такой помощи, то его доля возвращается в государственный бюджет.

В Законе Украины «О социальный и правовой защите военнослужащих и членов их семей», в частности, определяется, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в размере:

а) 750-кратного (в настоящее время - 500-кратного) прожиточного минимума, установленного законом для работоспособных лиц, – в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста в случаях, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 статьи 16 настоящего Закона;

б) 375-кратного (в настоящее время - 250-кратного) прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, - в случае установления военнослужащему инвалидности I группы, 300-кратного (в настоящее время - 200-кратного) прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, - в случае установления военнослужащему инвалидности II группы, 225-кратного (в настоящее время - 150-кратного) прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, - в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (подпункт 4 пункта 2 статьи 16 этого Закона).

Кроме того, отмечается, что законопроект повышает уровень едновременной денежной помощи в случае их гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности работников милиции, которые исполняют специальный служебный долг, связанный с непосредственным участием в антитеррористической операции.

Проектом также предлагается внести дополнения в статью 21 закона Украины «О борьбе с терроризмом» о том, что в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, работников милиции во время непосредственного участия в контртеррористической операции, единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в размере и порядке, определенном Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».