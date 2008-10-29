БЮТ просит Черновецкого открыть карты

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете приглашает лично городского председателя Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на очередное пленарное заседание сессии Киевсовета для предоставления отчета о состоянии выполнения бюджета Киева на 2008 год по результатам 9 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба фракции БЮТ в столичном городском совете.

“БЮТ хочет лично от городского председателя услышать, почему депутатам Киевсовета приходится постоянно вносить изменения в бюджет? Этот вопрос уже голосовался в зале на сессиях 2 и 16 октября, а завтра - опять в повестке дня. По регламенту пересматривать смету столицы депутаты должны один раз в три месяца, а не трижды - за один месяц”, - отмечают депутаты БЮТ.

“Может бюджет просто непрофессионально составлен. Тогда ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен открыть все карты перед киевлянами и сделать кадровые выводы”, - заявляют в блоке.

БЮТ считает, что команда действующего мэра безответственно отнеслась к выполнению своих обязанностей еще на этапе написания нынешнего бюджета Киева.

“Например, на возмещение разницы жилищно-коммунальных тарифов власть в начале года заложила в бюджет Киева 158 млн. грн. При этом лишь “Киевэнерго” было обещано в четыре раза большую плановую компенсацию - 625 млн. грн.”, - говорится в сообщении пресс-службы БЮТ.

По данным, которые есть у депутатов Блока Юлии Тимошенко, плановые поступления в бюджет Киева по состоянию на октябрь в 2008 г. уже не выполняются почти на 1 млрд. грн.

При этом, отмечают в БЮТ, Главное финансовое управление КГГА предлагает депутатам увеличить компенсацию прогнозируемой разницы в тарифах для “Киевэнерго” до 741 млн. 201 тыс. грн., вместо этого сняв 79 млн. 950 тыс. грн. с расходов на здравоохранение, 87,5 млн. грн. - с расходов на социальную защиту, 25 млн. грн. - с расходов на транспорт и 3,8 млн. грн. - с расходов на образование.

Справка УНИАН. 28 октября на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития рассматривался проект решения о внесении изменений в бюджет города на текущий год, согласно которому, в частности, предлагается перераспределить фонды таким образом, чтобы обеспечить “Киевэнерго” выделение дополнительных средств в размере 338 млн. грн. для покрытия разницы в тарифах. Вопрос обсуждался 1,5 часа и был отложен на дополнительное изучение. В этом году на эти нужды из столичного бюджета было перечислено 325 млн. грн.