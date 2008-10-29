Тимошенко припомнила Азарову капусту, а он ей - агентуру

В парламенте премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и представитель фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ обменялись обвинениями.

Как передает корреспондент УНИАН, после выступления Н.АЗАРОВА Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что антикризисный законопроект, предложенный фракцией Партии регионов содержит всего «полторы страницы» и «три пункта», и в нем нет тех предложений, о которых говорил Н.АЗАРОВ с парламентской трибуны.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО обвинила предыдущее правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, в котором Н.АЗАРОВ был первым вице-премьером, в том, что была раскручена инфляция, которую пришлось преодолевать ее правительству. При этом премьер не забыла вспомнить о печально известной капусте.

Также она спросила у Н.АЗАРОВА, почему на заседании ВР во время рассмотрения важного для государства вопроса о минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины отсутствует лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

В ответ Н.АЗАРОВ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО говорила, что у нее «хорошо работает агентура». В таком случае, предположил он, премьер должен знать, что лидер партии В.ЯНУКОВИЧ сейчас болеет, у него температура.

Говоря об антикризисном законопроекте Партии регионов, Н.АЗАРОВ отметил, что дело не в количестве страниц, а в содержании, и в том, кто будет выполнять положения документа. «Боюсь, что вам мало что понятно из того, что я сегодня сказал», - отметил Н.АЗАРОВ.

Сразу же после этого «разговора» Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что не «прошло и полчаса» после призывов к объединению власти и оппозиции, сделанных Ю.ТИМОШЕНКО, как уже началась взаимная критика. «Такой интересный знак консолидации», - сказал Председатель ВР.

«Давайте прекратим любые колкости в адрес друг друга, потому что закон не проголосуем», – обратился спикер к чиновникам. «Потом выйдете на пресс-поинт и будете рассказывать, кто есть кто», - добавил А.ЯЦЕНЮК.