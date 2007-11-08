Азаров возмутился: никто не написал, что подешевела капуста

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ отмечает снижение роста цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Я думаю, что в ноябре стабилизация (цен на продукты питания) произойдет, она уже происходит - мы ее наблюдаем, - она закрепится, и мы будем иметь показатель инфляции ниже», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что ему хотелось бы, чтобы эта тема не рассматривалась СМИ как сенсационная.

Также он отметил снижение цен на овощи, в частности на капусту, на сахар (на 7%).

«Никто из вас не написал и не сказал, что оказывается, на капусту в октябре на 20% снизились цены… Смешно? А мне кажется, не очень. Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом Н.АЗАРОВ заявил, что правительство не устраивает уровень снижения цен на растительное масло, о чем было договорено с производителями и торговцами. По его словам, оптовые производители снизили цену. Например, ТМ «Диканька» - до 6,72 грн. за литр, ТМ «Славия» - до 6,45 грн. за литр, ТМ «Олейна» - до 7 грн. за литр, ТМ «Щедрый» - до 6,99 грн. за литр, ТМ «Стожар» - 7,07 грн. за литр. «Возникает вопрос, а почему в торговой сети при такой оптовой цене на масле зарабатывают почти 3 гривни - почему?» - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что этот вопрос нужно адресовать местным властям, которые имеют право вводить декларирование цен и устанавливать предельный уровень торговой надбавки.

«Выборы прошли. Больше кому-то грязь кидать в правительство нет смысла. Никакого. Но есть политики, которые из этого делают профессию, это их имидж - обливать грязью правительство, создавать скандалы по поводу и без повода. У нас любят скандалы, они повышают имидж политиков. Но, к большому сожалению, от этого пользы для страны очень мало. Поэтому давайте подходить взвешенно, доверять правительству», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что правительство оправдываться не собирается. И в ситуации повышения цен действия правительства были оправданны и логичны. «Если бы мы не действовали именно таким способом, то ценовая ситуация в стране сейчас была бы гораздо хуже… Правительству удалось предвидеть эту ситуацию и заблаговременно принять меры. А самое главное – обеспечить опережающий рост доходов населения и компенсировать населению то повышение, которое состоялось», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.