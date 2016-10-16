В Генштабе объяснили, как в дальнейшем будут комплектовать украинскую армию (видео)

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает 5 канал.

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"Мы на сегодняшний день ведем речь о смешанном принципе комплектования. У нас есть как военнослужащие срочной службы, так и военнослужащие службы по контракту. Соотношение на сегодня - из общего количества только 10% срочников. И мы будем продолжать такой принцип комплектования, потому что нам необходимо, в том числе, осуществлять подготовку резерва, который при необходимости будет пополнять наши подразделения, доукомплектовывать те военные части, которые будут вести боевые действия", – подчеркнул он.

Кроме того, планируют увеличить срок подготовки для военнослужащих-срочников с двух месяцев до трех. Для контрактников будет два месяца.

Ранее Порошенко в зоне антитеррористической операции проинформировал о профессионализации Вооруженных сил Украины, постепенной замене мобилизованных военных на контрактников и перевооружении армии.