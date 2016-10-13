Глава комитета ассоциации Украина-ЕС в Европарламенте досрочно сложил мандат

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в четверг в Европейском парламенте.

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«С 14 октября 2016 года, когда начнется первое заседание новоизбранного парламента Хорватии, господин Пленкович больше не будет депутатом Европейского парламента и не будет председателем делегации ЕП в Комитете ассоциации Украина-ЕС. Новый председатель будет избран в ближайшие недели. Надо отметить, что исполнение функций члена национального парламента не совместимо с исполнением функций депутата Европейского парламента», – объяснили в ЕП.

Насколько известно собственному корреспонденту УНИАН, Пленкович формально сложил депутатские полномочия в среду. Этот шаг был вызван тем, что политик был избран в национальный парламент, где во время последних парламентских выборов победила возглавляемая им партия «Хорватский демократический союз». Политик также является потенциальным кандидатом на пост премьер-министра Хорватии.

Пленкович известен своей поддержкой Украины.