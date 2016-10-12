Две большие группы в ПАСЕ объявили, что не поддержат возвращение России в ассамблею

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава ЕНП Аксель Фишер сегодня во время дебатов в ПАСЕ.

«Аннексия Крыма противоречит (международному) праву, мы ее осуждаем, и это должен быть четкий меседж, что мы поддерживаем наших друзей-украинцев в ПАСЕ», - заявил он.

«Выборы, которые прошли в Крыму, организованные российскими властями в российскую Думу, – это тоже незаконно, это четкое послание внешнему миру. Вот некоторые говорили, что, может быть, надо вернуть Россию специальным каким-то статусом или регламентом, но наша группа говорит – нет. У нас дом демократии, верховенства права, прав человека, у нас есть основополагающие принципы, они очень важны. Мы не меняем правил в отношении России, Турции или любой другой страны, речь идет о принципиальных вопросах», - заявил Фишер.

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В свою очередь британский парламентарий, член группы консерваторов, член комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования сэр Роджер Гейл считает недопустимым возвращение российской делегации в ПАСЕ.

«Я думаю, что Ассамблея не может допустить того, что такая страна, которая повинна в военных преступлениях в Сирии, вновь присоединилась к ПАСЕ, поскольку это будет нарушением международных законов и прав человека», - заявил он.

При этом парламентарий напомнил, что ограничения на российскую делегацию в ПАСЕ были наложены в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.