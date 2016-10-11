"Переломный момент" для перемирия в Украине: США и ЕС спорят с Россией из-за Сирии – The Daily Signal

Комментарии чиновника только подчеркивают тот факт, что геополитические события (от войны в Сирии до подъема националистических партий по всей Европе) поставили под сомнение международную решимость в отношении продления санкций против России.

Об этом пишет Нолан Питерсон в статье "Переломный момент" для перемирия в Украине: США и ЕС спорят с Россией из-за Сирии", опубликованной на сайте издания The Daily Signal.

"Альтернативы текущему перемирию нет", - сказал чиновник в ходе встречи за закрытыми дверями с небольшой группой иностранных журналистов в среду в Киеве. Чиновник говорил на условиях анонимности из-за дипломатических проблем.

"Конфликт на Донбассе можно было бы решить очень легко", - сказал чиновник, подразумевая пострадавший от боевых действий юго-восточный регион Украины на границе с Россией. "Это зависит от России ... но нельзя быть настолько наивным, чтобы предположить, что [президент России Владимир] Путин уступит контроль над Донбассом. Он хочет показать, что Украина – несостоявшееся государство".

Интенсивность конфликта в Украине меняется в соответствии с соглашением о прекращении огня под названием "Минск 2", заключенном в феврале 2015 года лидерами Украины, России, Франции и Германии, а также представителями двух отколовшихся сепаратистских территорий на востоке Украины.

Россия была участником разработки и реализации соглашения о прекращении огня, даже несмотря на то, что Кремль по-прежнему настаивает на том, что российские войска не участвуют в боевых действиях на территории Украины.

Украинские дипломаты и законодатели все больше обеспокоены тем, что европейские и американские союзники отдают приоритет сотрудничеству с Россией в Сирии, а не разрешению конфликта в Украине.

Киев обеспокоен по поводу будущей политики США в отношении Украины и НАТО после президентских выборов, а также из-за подъема националистических партий по всей Европе – которые часто финансируются Москвой и отличаются пророссийскими взглядами.

"Мы обеспокоены тем, что внутри ЕС нет никакого единства", - сказал украинский чиновник о Европейском союзе, добавив, что партнеры Украины должны продемонстрировать "терпение и настойчивость", чтобы сдерживать Россию.

"Американская сторона пытается заключить сделку с Россией, прежде чем [президент США Барак] Обама покинет свой пост", - сказал украинский чиновник. "И в следующем году может появиться совершенно новая Европа. Сохранение политики санкций – очень важный вопрос для нас. Санкции приносят результаты. Страна-агрессор должна заплатить за грубое нарушение международного права".

Перспективы Украины не слишком хорошие, если исходить из последних шагов со стороны администрации Обамы, начиная с политики "перезагрузки" отношений с Россией в 2009 году, говорит один из экспертов.

"В том, что касается ПРО, Украина будет продана России так же, как в свое время Польша и Чехия, перед "перезагрузкой", и так же, как страны Персидского залива были проданы перед [ядерной] сделкой с Ираном", - рассказал The Daily Signal Люк Коффи, директор центра внешней политики The Heritage Foundation. "Прошлый опыт нас ничему не учит", - сказал Коффи.

Реализм

В следующем году состоятся выборы президента Франции и канцлера Германии. В обеих странах, набирают силу крайне правые партии с пророссийскими наклонностями.

Киев обеспокоен тем, что противоречивые сообщения из стран ЕС способствовали тому, что Кремль отказался от переговоров по Украине.

В 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель объединила лидеров ЕС, чтобы ввести санкции в отношении России после аннексии Крыма. Немецкий лидер остается непоколебимым сторонником поддержания экономического давления на Кремль.

Однако, в июне министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за постепенный отказ от санкций ЕС.

Франция также не едина в своей политике в отношении России.

28 июля делегация из 11 французских депутатов и сенаторов посетила украинский Крымский полуостров, который Россия незаконно аннексировала в марте 2014 года. Депутаты прибыли, чтобы принять участие в праздновании Дня российского военно-морского флота в Севастополе.

Марсель Ван Херпен, директор Cicero Foundation, голландского аналитического центра, сказал, что Россия использует украинское перемирие, как "дипломатический инструмент для достижения своих собственных ревизионистских целей".

"Если позже она сочтет его бесполезным, Москва оставит стол переговоров", - сказал Ван Херпен изданию The Daily Signal. "У Москвы на руках все козыри, и Киев может лишь попытаться убедить западные державы в недобросовестном выполнении условий соглашения со стороны Москвы".

ЕС продлил и расширил санкции из-за продолжающихся усилий России по дестабилизации ситуации в Украине.

США, Норвегия, Швейцария, Япония, Канада и Австралия входят в число стран, которые также ввели санкции в отношении России после ее военных действий в Украине.

Россия была третьим по величине торговым партнером ЕС, торговля составляла 8,4% от общего объема [торговли], прежде чем санкции вступили в силу в 2014 году. ЕС – торговый партнер №1 для России.

Тяжелым ударом для Франции стала отмена продажи двух "мистралей" России в 2014 году, что привело к потере дохода на сумму более 1 млрд евро. Франция, в конце концов, продала корабли в Египет.

В целом, в 2015 году, из-за российских санкций ЕС столкнулся с падением валового внутреннего продукта на 0,4% (около 50 млрд евро), сообщает Европейская комиссия. Аналитики ожидают долгосрочного падения ВВП на 0,8%, если санкции останутся в силе.

Сельскохозяйственный сектор Европы существенно пострадал из-за санкций. По оценкам Европарламента, европейская сельскохозяйственная отрасль потеряет около $ 6,7 млрд и 130,000 рабочих мест.

В общем, ЕС может потерять около 1 млн рабочих мест в краткосрочной перспективе, а также около 2,2 миллиона рабочих мест, если санкции останутся в силе в течение еще нескольких лет.

Правые партии, в том числе финансируемый Москвой французский Национальный фронт, завоевывают популярность, лидеры ЕС находятся под растущим давлением, популисты призывают их улучшить отношения с Москвой.

Растущая угроза

Некоторые страны-члены ЕС намерены поддерживать жесткую позицию в отношении Москвы. Их решимость была подкреплена результатами недавнего международного расследования, которое пришло к выводу, что ракета класса "земля-воздух", которая сбила аэробус малазийских авиалиний над Восточной Украиной в 2014 году, была российского происхождения, и ею управлял российский военный экипаж.

"Несмотря на то, что социал-демократы Венгрии, Греции, Италии, и Германии настаивают на отмене санкций, существуют также тенденции к противодействию", - сказал Ван Херпен.

"Одна из них – недавний отчет JIT [Объединенной следственной группы] под руководством Нидерландов, о сбитии MH17", - сказал он, имея в виду малазийский самолет. "Это укрепило позицию группы, которая хочет сохранить санкции. Не только в Нидерландах, но и в Бельгии, Германии, Польше, странах Северной Европы и Балтии".

The Wall Street Journal в четверг сообщили, что Меркель рассматривает новые санкции ЕС в отношении России из-за бомбардировок сирийского города Алеппо. США заявили, что Россия, возможно, совершила военные преступления, намеренно осуществив нападения на гражданские объекты в Алеппо, в том числе больницы.

Лидеры ЕС находятся в трудном положении. Они отчаянно нуждаются в прекращении войны в Сирии, чтобы предотвратить очередной наплыв беженцев в Европу. Тем не менее, в распоряжении лидеров ЕС есть лишь ограниченный набор инструментов для давления на Москву из-за Сирии. Расширить его не позволяют популисты, которые требуют отмены санкций в отношении России из-за Украины.

Ограниченные политические средства для наказания Москвы заставляют лидеров ЕС задуматься о том, какой конфликт – в Украине или Сирии – представляет самую большую угрозу существованию европейского мира и стабильности.

В долгосрочной перспективе, сказал Ван Херпен, Украина является большей угрозой.

"В Сирии идет локальная гражданская война, которая, безусловно, имеет последствия для всего региона (беженцы, терроризм), но это конфликт совершенно иного рода", - сказал Ван Херпен.

"Хотя этот конфликт продолжит тлеть, он останется локальным. Следовательно, Украина является самой большой угрозой для Европы ... потому что Кремль пытается разрушить Европейский Союз и вбить клин между Европой и США", - добавил он.

Красные линии

Существует несколько "красных линий", от которых Украина не отступит ради осуществления Минска 2, говорят чиновники в Киеве.

Среди этих красных линий – контроль Украины над своей границей на Донбассе, отвод всех иностранных войск с украинской суверенной территории, а также безопасность выборов на сепаратистских территориях.

Киев также требует возвращения всех украинских военнопленных, которых удерживают на сепаратистской территории, а также политических заключенных, которых увезли в Россию.

Согласно оценкам украинских чиновников и сотрудников Красного Креста, от 250 до 280 украинских военнослужащих удерживаются в заключении на сепаратистских территориях. Украина идентифицировала 11 своих граждан, удерживаемых в России в качестве политических заключенных.

Киев обеспокоен своим исключением из некоторых переговоров ЕС и США с Россией, например, в кулуарах саммита G20 в сентябре в Китае, а также тем, что вынужден отказаться от некоторых из своих принципов.

Санкции, связанные с аннексией Крыма Россией, отделены от санкций, связанных с продолжающимся конфликтом на Донбассе. Теоретически ЕС может снизить давление на Москву из-за Крыма, в то же время сохраняя санкции, связанные с войной на Донбассе.

Однако, по словам некоторых экспертов, крах переговоров США и России по Сирии отбил у американских чиновников желание заключать какие-либо крупные сделки с Москвой.

"Недавно Россия нарушила перемирие, и это уничтожило последнюю каплю доверия, которое до сих пор было у США", - сказал Ван Херпен. "Новые переговоры между [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым и [госсекретарем США Джоном] Керри кажутся бессмысленными".

Никто не требует от Киева "сегодня или завтра" пойти на невыгодные уступки России, чтобы обеспечить мир на Донбассе, сказал украинский чиновник. Тем не менее, международное единство в отношении сохранения санкций, похоже, исчезает.

"Мы обеспокоены молчанием ЕС о нарушениях прав человека в Крыму", - сказал чиновник.

"Санкции, связанные с российской оккупацией и попыткой аннексии Крыма, сохранятся, пока Россия не вернет полуостров Украине", - заявил 7 сентября Дэниел Бэр, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Мы присоединяемся к Европейскому союзу и напоминаем, что санкции в отношении России из-за агрессии на востоке Украины сохранятся, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства, предусмотренные Минскими договоренностями", - добавил Бэр.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – многонациональный орган, которому поручено осуществлять контроль за прекращением огня в Украине.

Обещания в отношении востока

Условия соглашения о прекращении огня Минск 2 разбиты на две основные категории.

Первая: Киев должен осуществить ряд политических реформ, в том числе внести конституционные поправки, чтобы децентрализировать федеральную власть. Украина также должна пообещать амнистию боевикам, и вернуть отколовшиеся территории путем выборов.

Вторая категория условий соглашения предназначена для уменьшения интенсивности конфликта.

Некоторые ключевые моменты включают также вывод всех иностранных солдат с территории Украины, возврат Украине контроля над границей с Россией на Донбассе, а также беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ ко всем зонам конфликта.

Правила также требуют, чтобы обе стороны конфликта отвели тяжелое вооружение на указанное расстояние от линии соприкосновения.

Киев признает, что до сих пор работает над политической составляющей Минского соглашения. Тем не менее, украинские чиновники утверждают, что они добросовестно стараются осуществить необходимые изменения.

Украинские правительственные чиновники противопоставляют свои усилия по реализации необходимых политических реформ тому, что Россия продолжает предоставлять военную поддержку сепаратистам.

Рука России

Американские и украинские официальные лица заявляют, что с помощью шпионажа и спецопераций Россия спровоцировала вспыхнувший в начале 2014 года конфликт.

Тайная кампания России опиралась на годы пропаганды в восточной части Украины, которая ловко воспользовалась воспоминаниями о вторжении нацистов во время Второй мировой войны и волнении из-за возможных заговоров ЦРУ, которые были неотъемлемой частью советской пропаганды во время холодной войны.

Когда протестующие в Киеве свергли пророссийского бывшего президента Виктора Януковича, в феврале 2014 года, российские СМИ поспешили написать, что эта революция – переворот, профинансированный ЦРУ, который привел с собой неонацистское правительство.

Российские СМИ также представили пророссийских сепаратистов на востоке Украины, как в основном, людей рабочего класса, вооруженных техникой, конфискованной у украинской армии. Тем не менее, активное использование тяжелой артиллерии, бронетехники, беспилотных летательных аппаратов, блокирование сигналов и ракеты класса "земля-воздух" позволили предположить, что российские военные явно участвуют в конфликте.

По данным НАТО и Украины, объединенные российско-сепаратистские силы на Донбассе в настоящее время располагают примерно 700 танков – то есть, большим количеством, чем вооруженные силы Германии.

Многочисленные независимые новостные отчеты и исследования доказали, что российские войска воевали на Донбассе, и что Россия снабжает, обучает и командует сепаратистскими силами.

"Несмотря на то, что объединенные российско-сепаратистские силы пытаются обмануть SMM [Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ] и скрыть поток бойцов и оружия из России в Украину, наблюдатели продолжают документировать четкие доказательства прямой роли России в поддержании конфликта", - сказал Бэр 8 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Нарушения режима прекращения огня

Спустя двадцать месяцев после того, как соглашение о прекращении огня (февраль 2015 года) вступило в силу, обстрелы и атаки с применением стрелкового оружия происходят ежедневно вдоль линии фронта в восточной части Украины. И ежедневно появляются сообщения о жертвах среди военных и гражданского населения по обе стороны конфликта.

Погибло примерно 10 000 украинских солдат и гражданских лиц, а также неизвестное количество пророссийских сепаратистов и солдат регулярных российских войск.

По состоянию на воскресенье, в боях в 2016 году погибло 174 украинских военнослужащих.

По данным, украинских военных, в субботу объединенные российско-сепаратистские силы нарушили режим прекращения огня 38 раз за последние 24 часа, в том числе использовали минометы 120 мм и 82-мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Четыре украинских солдата были ранены. Один украинский солдат погиб в выходные, наступив на мину.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 12 000 "нарушений прекращения огня" в этом году.

Нарушения прекращения огня, как правило, включают в себя атаки с применением запрещенного на линии фронта оружия, в том числе крупнокалиберных минометов и артиллерии, танков и ракет. Атаки со стрелковым оружием также считаются нарушением.

Наблюдатели могут выявлять нарушения режима прекращения огня путем прямого наблюдения или услышав звуки взрывов или огня стрелкового оружия. Каждый выстрел не является отдельным нарушением. Иногда одно нарушение прекращения огня состоит из десятков отдельных атак.

Например, 4 августа ОБСЕ зарегистрировала одно нарушение, после того, как наблюдатели услышали 100 неопределенных взрывов примерно в 4-6 километрах от центрального железнодорожного вокзала в Донецке.

В субботу, украинские и сепаратистские силы провели символический отвод войск в двух местах вдоль линии фронта.

Выступая в Киеве несколькими днями ранее, украинский чиновник преуменьшил важность плана, который создал 2-километровую "зону" разграничения между украинскими и объединенными российско-сепаратистскими силами.

Чиновник назвал отвод войск "пилотным проектом", и сказал, что это лишь "0,05 процента" того, что требуется для достижения прочного мира.

Критики говорят, что 2-километровый буфер бесполезен. Дальность поражения минометов, которые применяются в конфликте, составляет примерно 7,25 км. А другое оружие, которые используется в конфликте, например, ракеты "Град", "Ураган", "Смерч", покрывает значительно большие расстояния.

Война также повлекла за собой гуманитарную катастрофу, около 1,7 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома, сейчас они остаются беженцами в пределах Украины, или "внутренне перемещенными лицами" на языке ООН.

Близится третья зима в этой войне, гражданское население, оказавшееся в ловушке в зоне конфликта, находится в критическом положении.

На Донбассе, люди, живущие в сельской местности, часто выращивают продукты питания. Следовательно, с приближением зимы, сады пустеют, регулярные поставки продуктов в магазины отменены из-за конфликта, и нехватка продовольствия становится серьезной проблемой.

"Пилотный проект"

Существуют самые различные мнения относительно стратегических целей Путина. Пытается ли он восстановить Советский Союз, к примеру, или протестует против западной экспансии НАТО.

Некоторые утверждают, что Путин считает себя исторической фигурой, которой суждено воссоединить народы Киевской Руси. Другие более цинично оценивают президента России, утверждая, что его военные действия – просто отечественная пропаганда, которая помогает ему сохранить власть.

Какой бы ни была конечная цель Путина, его видение превратилось в запутанную сеть военных действий в Украине и Сирии.

"Россия связывает все эти события – Сирию, Украину, Грузию – так, как у нас никогда не получалось", - сказал Коффи из Heritage. "Россия знает, что может создать свой политический капитал в одном месте, например, в Сирии, чтобы использовать его в другом, например, в Украине".

По словам украинского чиновника, Москва намерена поддерживать "контролируемую эскалацию" на Донбассе в рамках более широкой стратегии по дестабилизации Украины и возврату страны на орбиту Москвы.

"Успех в экономике и борьбе с коррупцией поможет нам сдерживать Россию", - сказал чиновник. "Мы должны успешно провести внутренние реформы. Мы должны полагаться на самих себя".

Ван Херпен из Cicero Foundation говорит, что Украина должна проявить терпение.

"Отказ от Минска – не вариант для Киева", - сказал Ван Херпен. "Поэтому, единственное решение для Киева – переждать конфликт, сотрудничать с западными державами, укрепить свою оборону, и надеяться, что изменения произойдут внутри России".