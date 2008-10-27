Семенюк думает, что вскоре Луценко полюбит Партию регионов

Бывший однопартиец Валентины Семенюк Юрий Луценко не таскает на допросы председателя ФГИУ. Об этом Семенюк заявила в интервью радио “Свобода”. “Нет, слава богу, не таскает, одно, что у меня был конфликт, когда 6 февраля этого года господин Турчинов решил завести господина Портнова, то охрана, которой я плачу деньги, решила меня не допускать в Фонд госимущества, потому что какое-то приняли постановление Кабинета Министров. И я после того обратилась к Президенту, и, конечно, я пошла на охрану, которую дал мне Президент и для меня лично, и для Фонда государственного имущества Украины. То есть с апреля у меня другая охрана, потому что я увидела, что господин Луценко может служить всем, кому нужно”, - сказала голова ФГИУ.

В то же время Семенюк высказала предположение, что вскоре Луценко может подружиться уже с регионалами: “Давайте я спрогнозирую. Дай Бог, чтобы я еще пришла к Вам в эту студию, я Вам спрогнозирую: сейчас большая любовь к Юлии Владимировне, пройдет по списку Юлии Владимировны, через месяца три-четыре будет самым большим любителем Партии регионов. Дай Бог, чтобы я ошиблась”. В ответ на замечание корреспондента, мол Луценко Колесников терпеть не может... Семенюк заявила, что по ее мнению “дело не только в Колесникове, здесь совсем в другом дело. А тогда, знаете, от большой любви до большой нелюбви один шаг...”