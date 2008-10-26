Завтра Ющенко повезет свою монету в Турцию

27–28 октября 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершит официальный визит в Турецкую Республику.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства, во время переговоров Президента Украины с Президентом, премьер-министром и спикером парламента Турции предусматривается обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной безопасности, взаимодействия в межправительственных организациях.

В ходе визита Президент Украины встретится также с руководителями нескольких ведущих финансово-промышленных групп и холдингов Турции, которые планируют расширить свою деятельность в Украине.

В рамках официального визита планируется посещение Президентом Украины города Стамбул, где с участием Вселенского Патриарха, дипломатов и общественности состоится презентация серебряной памятной монеты и плакетки «В честь визита в Украину Вселенского патриарха Варфоломея I».

Программой визита, кроме того, предусмотрена встреча Президента Украины В.ЮЩЕНКО со Вселенским патриархом Варфоломеем I, во время которой планируется обсудить актуальные проблемы мирового православия.