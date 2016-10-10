"Россия - агрессор, оккупант": в МИД Украины отреагировали на попытки вернуть РФ в ПАСЕ

Об этом спикер МИД Украины Марьяна Беца написала в Twitter.

«Россия - агрессор, оккупант. Грубо нарушила нормы международного права, в том числе нормы СЕ. О каком возвращении может идти речь?» - написала Беца.

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Как сообщалось, сегодня, 10 октября, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули ПАСЕ из-за санкций.

«Я убежден, что ситуация, когда одна из стран-членов, Россия не присутствует на Ассамблее, не идет никому на пользу. Ни нашей ассамблее, ни России, ни другим 46 странам-членам. После того, как я был избран президентом ПАСЕ, я предпринял шаги для возобновления диалога с российским парламентом», - заявил президент ПАСЕ.