Мороз просит США вернуть Мельниченко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ обратился с письмом в Посольство США с просьбой посодействовать приезду экс-майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

По его словам, в письме говорится о необходимости помочь Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в беспрепятственном получении визы для возвращения в Украину.

Также он выразил надежду, что в следующую пятницу, 15 сентября, ВР заслушает информацию генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО о расследовании дела об убийстве Георгия Гонгадзе. (УНИАН, представители фракции СПУ внесли на рассмотрение парламента проект постановления, которым предусмотрено заслушать эту информацию).

А.МОРОЗ отметил, что необходимо поставить «юридическую точку» в деле об убийстве Г.Гонгадзе. Он считает, что сегодняшнее расследование, которое сводится лишь к осуждению исполнителей убийства, не дает ответа на все вопросы, которые ставит общество.

Он отметил, что не давит на суд, но считает, что общество должно получить ответы на вопрос, кто заказал это убийство.

А.МОРОЗ считает, что нужно дать ответы на вопросы о причастности бывшего Президента Украины (речь идет о Леониде КУЧМЕ – УНИАН) и руководителя Администрации Президента (речь идет о Владимире ЛИТВИНЕ – УНИАН) о причастности их к этому убийству.

«Я же нигде не говорил, что они давали команду убить человека, но то, что из того кабинета (речь идет о кабинете Л.КУЧМЫ) начиналась эта история, знают все», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, «поставим точки и скажем – да – они виноваты».

А.МОРОЗ отметил, что не знает, когда приедет Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку лично с ним не разговаривал, но разговор с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО имел член фракции СПУ Иван БОКИЙ.

А.МОРОЗ сказал, что не исключена возможность заслушивания в парламенте экспертов, которые делали экспертизу по делу Г.Гонгадзе.

Он также заявил о готовности свидетельствовать в суде, но только в том аспекте, что касается ситуации, когда он предупреждал Г.Гонгадзе, что за ним следят, и предлагал ему обратиться в Генпрокуратуру.

А.МОРОЗ подчеркнул, что никогда не отказывался давать показания Генпрокуратуре, «когда они обращались».