Телохранитель Тимошенко: Юлю боятся даже сторожевые овчарки

Премьер-министр умеет подбирать в свою команду самых лучших, - уверен бывший охранник Тимошенко. В интервью "Комсомольской правде в Украине" Сергей, который охранял Юлию Владимировну в период с 1991 по 1994 годы, рассказал о характере и нравах женщины №1 в Украине.

"Решения принимает стремительно, быстро соображает, скорость мышления высокая. Главное, у нее всегда есть уверенность в том, что делает. Не было такого, чтобы она растерялась, не знала, что сказать или сделать...", - вспоминает охранник.

Сергей считает премьера бесстрашным, " по жизни рисковым" человеком. "Однажды на объекте работали кинологи. И вдруг Юля заходит, а собака рванула на нее. Все были в шоке, думали, псина порвет. Нет. Собака остановилась, а Юля даже шаг не замедлила!", - рассказывает охранник.

На вопрос корреспондента, пытались ли ухаживать за ней мужчины, Сергей ответил: "Все мужчины, которые ее окружают, зависимы от нее. Но, когда она шла, покачивая бедрами, знаете, всех качало! У нее манеры гейши".