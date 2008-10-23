НУНС заподозрил, что Тимошенко подменила бюджет

Член фракции НУНС Роман Зварич подозревает премьер-министра Юлию Тимошенко в служебной подмене.

Об этом он сказал журналистам в четверг по завершению заседания Верховной Рады.

По словам Зварича, причиной его подозрений стал проект изменений в бюджет, внесенный на рассмотрение Верховной Рады.

Депутат объяснил, что в тексте отсутствуют нормы относительно финансирования избирательной кампании и предположил, что решение не было согласованно Кабмином как коллегиальным органом, что необходимо для подачи изменений в бюджет.

"Если подтверждается все, что я подозреваю, что вопреки решению правительства, был внесен какой-то другой проект, чем тот, что был проголосован на Кабмине, в таких действиях я усматриваю признаки преступления по статье "служебный подлог", так как не премьер является субъектом законодательной инициативы, а правительство", - заявил Зварич.

"Правительство приняло решение внести законопроект относительно финансирования внеочередных выборов. Его в Верховной Раде нет", - отметил он.

Как известно, на прошлой неделе правительство приняло два проекта изменений в бюджет – один относительно поддержки "Нефтегаза" и Пенсионного фонда, другой - о финансировании выборов.

Премьер объяснила принятие закона о выборах простой формальностью, чтобы СНБО не посадило министра финансов. Вместе с тем правительство так и не внесло в парламент проект изменений в бюджет относительно финансирования выборов.

Украинская правда