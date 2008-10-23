Завтра Рада опять попробует дать денег на выборы
Законопроект включили в повестку дня
Верховная Рада включила в повестку дня законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год» относительно финансирования выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 256 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Голосовали за это решение почти в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина, а также 43 народных депутата от НУ-НС.
Данный законопроект был внесен на рассмотрение парламента народным депутатом от НУ-НС Ксенией ЛЯПИНОЙ.
Законопроектом предусмотрено создание стабилизационного фонда, а также увеличение фонда возмещения вкладов граждан и необходимые расходы для проведения досрочных выборов.
Данный законопроект планируется рассмотреть завтра на утреннем пленарном заседании ВР.