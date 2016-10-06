Порошенко назвал расшатывание ситуации в Украине одним из способов гибридной войны Кремля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи в Киевском национальном университете им. Шевченко со студентами-историками по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского.

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«Москва всегда пользовалась преимуществами демократических систем в соседних государствах, чтобы поглотить их - начиная со времен Новгорода или Речи Посполитой, заканчивая Центральной Европой после Второй мировой войны», - заявил президент.

«И сейчас расшатывание ситуации в нашем государстве изнутри является одной из надежд российского агрессора, одним из проверенных способов ведения гибридной войны Кремля против Украины», - добавил Порошенко.