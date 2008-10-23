Помогут ли досрочные выборы выйти из политического кризиса (опрос)

79% украинцев считают, что досрочные парламентские выборы не помогут выйти из политического кризиса.

Об этом УНИАН сообщили в Институте Горшенина, ссылаясь на данные всеукраинского телефонного опроса «Внеочередные парламентские выборы в Украине».

В то же время, согласно результатам опроса, почти каждый десятый респондент (9,7%) надеется именно на то, что досрочные выборы помогут выйти из политического кризиса. Половина респондентов (48,9%) считает, что наибольшую выгоду от внеочередных выборов извлечет Президент Украины. Еще треть - 30% опрошенных - не понимают, кому эти выборы нужны.

Как показывают данные опроса, 61% избирателей негативно относятся к факту досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. Почти одинаковое количество опрошенных относятся к этому положительно или нейтрально (15,5% и 15,2% соответственно).

53,5% опрошенных считают, что необходимо одновременно с парламентскими выборами провести и досрочные президентские выборы. “Это свидетельствует о недоверии общества ко всем без исключения институтам власти”, - считают эксперты Института Горшенина.

В сообщении отмечается, что по сравнению с прошлым годом увеличились количество респондентов, убежденных в том, что результаты выборов будут фальсифицированы. Если в канун выборов 2007 года 67,6% опрошенных Институтом Горшенина респондентов утверждали, что не верят в честность выборов, то в этом году этот показатель составляет 81,1%. Несмотря на это, 58,5% респондентов планируют прийти на избирательные участки и отдать свой голос за ту или другую партию.

Опрос проводился с 15 по 18 октября 2008 года во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего были опрошены 1000 респондентов, старше 18 лет. Квотами в выборке были возраст и пол. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.