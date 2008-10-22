Тимошенко отдала приказ сразу всем губернаторам - выполнить немедленно

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО распорядилась безотлагательно начать отопительный сезон в жилом фонде и на объектах социальной сферы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, соответствующее поручение глава правительства дала председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Премьер-министр отметила, что председатели госадминистраций должны принять все необходимые меры для погашения задолженности за энергоносители и жилищно-коммунальные услуги населением, государственными организациями и предприятиями коммунальной теплоэнергетики.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила министру топлива и энергетики и главе правления НАК „Нафтогаз Украины” обеспечить ТЭЦ и предприятия теплокомуненерго необходимыми объемами природного газа для стабильного теплоснабжения в отопительный сезон.