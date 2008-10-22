ЦИК растранжирил больше 2 миллионов? - СБУ возбудила уголовное дело

Служба безопасности Украины 21 октября возбудила уголовное дело по факту использования бюджетных средств в особо крупных размерах вопреки их целевому назначению отдельными должностными личностями Центральной избирательной комиссии (по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.210 Уголовного кодекса Украины).

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что законом Украины "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2007 год" утверждены бюджетные назначения по бюджетной программе "Проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины" в сумме 365 млн. грн., из которых 750 тыс. грн. предусмотрены на закупку ЦИК услуг по поддержанию, обслуживанию и частичной модификации единой информационной системы "Выборы".

Между ЦИК и коммерческим предприятием было заключено соглашение о предоставлении услуг по поддержанию, обслуживанию и частичной модификации программного обеспечения ЕИАС "Выборы" общей стоимостью работ 2 млн. 990 тыс. грн.

Несмотря на отсутствие разрешения Министерства финансов Украины на проведение перераспределения бюджетных назначений по бюджетным программам, ЦИК выплатила данному предприятию 2 млн. 990 тыс. грн., незаконно использовав средства, предусмотренные другими статьями бюджета ЦИК.