Госсекретарь США обратился к россиянам (видео)

Соответствующее видеообращение размещено на странице Радио Свобода в Facebook.

"НАТО – оборонительный союз. Россияне в особенности должны знать, что, несмотря на то, что иногда говорят их лидеры, наш союз не стремится ослабить, сдержать или бросить вызов их стране как и любой другой стране мира", - заверил Керри.

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Также он напомнил о желании НАТО и ЕС найти общий язык с Россией. При этом данный факт не освобождает их от обязанности защищать ценности во имя свободы и международного права.

"Именно поэтому мы поддерживаем стабильную, единую и демократичную Украину", - сказал Керри.