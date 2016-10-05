Госсекретарь США обратился к россиянам (видео)

10:04, 05 октября 2016
Политика
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Государственный секретарь США Джон Керри обратился к россиянам, высказавшись о защите интересов ЕС, НАТО и Украины.

REUTERS

Соответствующее видеообращение размещено на странице Радио Свобода в Facebook.

"НАТО – оборонительный союз. Россияне в особенности должны знать, что, несмотря на то, что иногда говорят их лидеры, наш союз не стремится ослабить, сдержать или бросить вызов их стране как и любой другой стране мира", - заверил Керри.

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Также он напомнил о желании НАТО и ЕС найти общий язык с Россией. При этом данный факт не освобождает их от обязанности защищать ценности во имя свободы и международного права.

"Именно поэтому мы поддерживаем стабильную, единую и демократичную Украину", - сказал Керри.

 

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