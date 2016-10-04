Фейгин: Дело против Сущенко может затянуться не на один месяц

Об этом УНИАН сказал его адвокат Марк Фейгин после встречи с Сущенко в СИЗО "Лефортово".

"В постановлении (о возбуждении уголовного дела - УНИАН) написана фабула обвинения и событие с предъявлением обвинения в шпионаже Романа Сущенко. Я воздержусь от деталей, потому что этим может воспользоваться следствие. Я не давал подписку о неразглашении, но если я расскажу детали, они воспользуются этим для того, чтобы вывести меня из дела", - сказал Фейгин.

"Дело мне кажется чрезвычайно интересным. То, что я увидел, – это чистейший незамутненный абсурд, за такое нельзя привлечь к уголовной ответственности, тем более, журналиста, и в моем представлении это выглядит как какая-то спецоперация. Так трактует это и Роман", - подчеркнул он.

Фейгин добавил, что Сущенко не признавал вину, ничего не подписывал.

"Тот, кто доверяет мне, верит моей мысли – это не шпион", - сказал Фейгин.

По его мнению, задержание Сущенко – это спецоперация, организованная для того, чтобы украинский журналист стал заложником.

"Окончательных целей я так и не понял, потому что люди, которые это все планируют, должны были осознавать, что они берут журналиста, да еще и собкора большого государственного агентства "Укринформ" в Париже, это уже международный резонанс, что создаст массу проблем", - сказал Фейгин.

"С таким выходить международных наблюдателей, которые интересуются делом Сущенко, нельзя, это никто не воспримет серьезно. Перспективы процессуальные здесь, учитывая наш суд, призрачные, ибо суд все равно, как и ФСБ. Но с точки зрения публичной политической поддержки своего гражданина перспективы очень хорошие", - сказал он.

При этом он отметил, что на Сущенко оказывали психологическое давление.

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"Его никто не бил, никто пальцем не тронул. Его, как и всех, разводили – признайся, давай особый порядок, иначе тебе сидеть. Он прекрасно осознавал, что адвокат по назначению работает в интересах следствия, она это не скрывала", - добавил Фейгин.

"Он рад, что я буду представлять его интересы. Я его предупредил, что это долгая борьба - не на один месяц, а может, и не на год, так просто из этого не выйти", - сообщил Фейгин.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.

3 октября адвокат Марк Фейгин сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко; сегодня адвокат посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен "воевать".