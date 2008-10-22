Тимошенко урезает расходы исполнительной власти

Правительство с 1 ноября сокращает на 20% административные расходы всей исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Сегодня мы уже приняли решение на заседании правительства о сокращении на 20% всех административных расходов всей исполнительной системы. Это решение вступит в силу с 1 ноября 2008 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр подчеркнула, что правительство сохранит все действующие социальные льготы, а также уровни зарплат и пенсий. «Зарплаты и пенсии будут повышаться на уровень инфляционных процессов в Украине, если такой уровень будет. Но вводится мораторий на введение новых льгот, и пока мы не сможем, кроме как на уровень инфляции увеличивать социальные расходы», - пояснила она.