В Минобороны знают, почему военная техника вышла на трассу Борисполь-Киев

Перемещения военной техники Вооруженных сил Украины связаны с выполнением планов боевой подготовки.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении управления пресс-службы Министерства обороны Украины по поводу сообщений некоторых электронных СМИ, что “на трассе Борисполь-Киев выстроилась большая колонна военной техники, в составе которой, в частности, бронетранспортеры, полевые кухни, а также живая сила”.

По этому поводу в Минобороны разъяснили: “Как уже неоднократно сообщалось, 17 октября в Днепропетровской области завершилась активная фаза двухэтапных командно-штабных учений с Объединенным оперативным командованием Вооруженных сил Украины и 6-м армейским корпусом Сухопутных войск ВС Украины “Решительное действие – 2008”.

На данном этапе все военнослужащие, вооружение и техника, которые привлекались к проведению этих масштабных учений, возвращаются к местам постоянной дислокации по всей территории Украины.

Колонны военной техники будут двигаться по территории Киевской, Житомирской, Полтавской, Винницкой и других областей. Они сопровождаются подразделениями Военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины”.

В Минобороны также напомнили, что всего к командно-штабным учениям “Решительное действие – 2008” были привлечены более 4500 военнослужащих и более 1000 единиц вооружения и военной техники.