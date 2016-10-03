В Кабмине и транспортном комитете ВР настаивают на создании Дорожного фонда

Во время рассмотрения вопроса о включении в повестку дня законопроектов она высказала просьбу правительства поддержать законопроекты №4014а и 4015а о создании Государственного дорожного фонда.

Глава транспортного Комитета ВР и соавтор законопроектов Ярослав Дубневич также призвал депутатов принять их в первом чтении на текущей неделе.

«Эти законопроекты дают возможность увеличить финансирование наших автомобильных дорог. И подчеркиваю, что в проекте Государственного бюжета-2017 уже заложена норма о финансировании через специальный Дорожный фонд. Непринятие данных законопроектов ведет к сдерживанию и коллапсу в части финансирования дорог по всей Украине», - предупредил Ярослав Дубневич.

Он также выразил обеспокоенность тем, что в проекте Госбюджета предусмотрено финансирование Дорожного фонда по старым программам.

Этот вопрос также обсуждался на совещании под руководством первого вице-премьера Владимира Кистиона на минувшей неделе. Инициаторы создания Дорожного фонда не согласны с позицией Министерства финансов относительно низкого финансирования Дорожного фонда. По подсчетам транспортного Комитета, Дорожный фонд в 2017 году должен получить до 40 млрд грн, в то время как Министерство финансов предлагает лишь 10,2 млрд грн. Этих средств критически недостаточно для улучшения состояния украинских дорог, заявляют авторы законопроектов.

Напомним, создание специального Дорожного фонда предусматривает целевое использование акцизов и пошлин с нефтепродуктов и транспортных средств исключительно на потребности содержания, ремонта и строительства дорог в Украине. Инициаторы законопроектов убеждены, что это позволит многократно повысить финансирование и перейти к системному решению проблемы автодорог.

Как сообщалось, на заседании СНБО 13 сентября президент Петр Порошенко определил строительство дорог приоритетом на ближайшие годы.