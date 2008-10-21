Президента таки тоже будут выбирать под «новогоднее оливье»?
Магера объяснил, почему именно
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА считает, что очередные президентские выборы должны быть назначены на конец 2009 года.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.МАГЕРА высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Я склоняюсь к дате 27 декабря 2009 года, поскольку 31 января 2010 года – это уже будет шестой год полномочий Президента, а 17 января 2010 года – это не последнее воскресенье месяца», - сказал А.МАГЕРА.
По его мнению, обсуждение трех возможных дат проведения очередных президентских выборов обусловлено нечетким изложением нормы об определении даты выборов в Конституции Украины в редакции 2004 года.
«Раньше эта норма звучала так: очередные выборы Президента проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий президента. Дату могли даже дети посчитать. Сейчас эта норма звучит иначе: выборы Президента проводятся в последнее воскресенье месяца пятого года полномочий Президента. И это породило разные варианты – 17 января 2010 года, 31 января 2010 года и 27 декабря 2009 года», - пояснил он.
А.МАГЕРА подчеркнул, что в соответствии со ст. 85 Конституции Украины назначение даты очередных президентских выборов является полномочием Верховной Рады.
«Но если парламент примет решение - не 27 декабря 2009 года, безусловно, ЦИК не будет обсуждать эту дату, а выполнять. Если кому-то не будет нравиться дата – есть суды, в частности, Конституционный Суд, который может поставить точку в этом споре», - отметил А.МАГЕРА.