"Время заговорщиков прошло": в Чечне прокомментировали сообщения о покушении на Кадырова
13:20, 03 октября 2016Политика
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В администрации Кадырова опровергли информацию о покушении на лидера Чечни.
У Кадырова не подтвердили информацию о покушении на него / REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов, передает DW.
По его словам, публикация в "Новой газете" не соответствует действительности.
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"Время заговорщиков - Умаровых и Хаттабов - прошло", - заметил Каримов.
Он также назвал "абсолютной ложью" сообщение о том, что в доме было подложено взрывное устройство. "Все, что сказано на эту тему, является выдумкой", - заявил пресс-секретарь Кадырова.
Ранее "Новая газета" сообщала, что весной 2016 года в Чечне готовилось покушение на главу республики Рамзана Кадырова.
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