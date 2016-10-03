В Чечне готовилось покушение на Кадырова - СМИ

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на собственные источники.

Информация о покушении, отмечает СМИ, в самой республике тщательно скрывалась, что типично для всех реальных покушений на Кадырова.

"Но даже отрывочные факты свидетельствовали пусть и о неудачной, но самой масштабной за всю историю правления Рамзана Кадырова попытке. Подавляющее большинство заговорщиков — молодежь из тейпа Беной", - говорится в сообщении.

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Покушение, по сведениям, готовилось в селе Беной, в резиденции, в которой обычно останавливается Кадыров, когда приезжает в высокогорное село.

"В резиденции была заложена взрывчатка, у самих заговорщиков изъяли целый арсенал серьезного новейшего оружия (этот факт подтвердил «Новой газете» человек, непосредственно участвовавший в обысках - Ред.)", - рассказали в СМИ.

При этом заговор был раскрыт случайно. Все источники сходятся в том, что информацию о заговорщиках, предположительно, выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова — Валид.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его время на посту руководителя региона прошло.