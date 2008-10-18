С блоком или без - крымскому ЕЦ важны язык и автономия

Крымская организация «Единого Центра» рекомендует партии самостоятельно участвовать в досрочных парламентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парторганизации, по результатам сегодняшней конференции крымского «Единого Центра» в Симферополе «рекомендовано делегатам съезда (партии – УНИАН) идти на выборы самостоятельно».

Лидер крымского «Единого Центра», председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН считает, что в предвыборной платформе партии должна быть предусмотрена поддержка статуса автономии Крыма.

«Мы выступаем за скорейшее принятие закона «О статусе города-героя Севастополя» и создание свободной экономической зоны в Севастополе. Хотим, чтобы был принят закон «О статусе народов, депортированных из Крыма по национальному признаку». Хотим, чтобы в Крыму выполнялась Европейская хартия о языках, и чтобы в Крыму русский язык функционировал наравне с государственным языком», - сказал он.

«В каком бы формате «Единый Центр» не пошел на выборы – в блоке или самостоятельно - мы будем отстаивать те принципы, которые утверждены делегатами нашей конференции», - добавил С.КУНИЦЫН.

В ходе конференции тайным рейтинговым голосованием были избраны 16 кандидатов от Крыма в народные депутаты от партии, среди которых кандидатура С.КУНИЦЫНА.