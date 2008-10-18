Коновалюк не является в Генпрокуратуру

Генеральной прокуратурой Украины проводится проверка по обращению главы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины Валерия КОНОВАЛЮКА о якобы допущенных нарушениях законодательства при поставках Украиной военной техники в Республику Грузию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«С целью выяснения всех обстоятельств и предоставления материалов, которые по заявлениям главы комиссии находятся в его распоряжении, он дважды приглашался в Генпрокуратуру. Однако, ссылаясь на занятость в работе, В.КОНОВАЛЮК не является, что приводит к затягиванию проверки», - отмечается в сообщении.

В то же время Генпрокуратура отмечает, что обвинения в адрес Президента государства, озвученные В.КОНОВАЛЮКОМ, являются абсолютно безосновательными и не соответствуют действительности. Этим заявлениям Генеральной прокуратурой Украины будет дана правовая оценка.

Генеральная прокуратура через средства массовой информации в очередной раз приглашает В.КОНОВАЛЮКА прибыть в прокуратуру для предоставления документов и свидетельств по приведенным в заявлениях фактам.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию незаконных поставок оружия и военной техники в Грузию В.КОНОВАЛЮК заявил, что ВСК выявила факты поставок в Грузии украинского вооружения из военного арсенала в пгт. Лозовая Харьковской области.

8 октября В.КОНОВАЛЮК также заявил, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ неоднократно опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках Украиной оружия в Грузию.