БЮТ: попытки Президента "асфальтировать" суды повлекут ответственность

В Блоке Юлии Тимошенко заявляют, что указами о ликвидации судов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выводит политическую ситуацию за рамки правового поля.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, размещенном на официальном сайте блока.

“Очередные Указы Президента Украины о ликвидации окружного и апелляционного судов, которые не поддались давлению президентского секретариата и отказались принимать очевидно не правовые решения, – это уже не просто надругательство над Конституцией и законами. Президент сознательно выводит политическую ситуацию за рамки правового поля, ведь, разваливая и ликвидируя суды, ЮЩЕНКО лишает участников политического процесса возможности законной защиты прав и свобод граждан”, - считают в БЮТ.

Члены блока обвиняют Президента Украины в совершении незаконных действий, которые дестабилизируют ситуацию в государстве.

“ЮЩЕНКО развалил демократическую коалицию. ЮЩЕНКО распустил Верховную Раду VI созыва незаконно, поскольку Конституция разрешает сделать это не раньше 23 ноября 2008 года. ЮЩЕНКО с декабря прошлого года системно работает на дестабилизацию работы правительства. ЮЩЕНКО в ежедневном режиме уничтожает судебную систему: увольняет судей, которые выносят неугодные ему решения, возбуждает против них уголовные дела, ликвидирует „нелояльные суды”, организует вынесение решений несуществующими судами, повторно издает указы, которые уже признаны незаконными”, - говорится в заявлении Блока Юлии Тимошенко.

По мнению членов блока, “такого надругательства над Конституцией, законом и правосудием не позволяли даже во времена авторитарного прошлого”.

БЮТ выступает за урегулирование всех политических конфликтов законным способом, отмечается в заявлении.

“Попытки Президента уничтожить законность и „заасфальтировать” судебную систему будут иметь серьезные последствия, вся ответственность за которые ляжет лично на Президента ЮЩЕНКО, как и ответственность за сознательную дестабилизацию политической ситуации в разгар угрожающего для Украины мирового экономического кризиса”, - убеждены в БЮТ.