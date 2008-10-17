Тимошенко: мы предложили 40 пунктов серьезных мер

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании одобрил пакет мер, состоящий из 40 пунктов, для защиты Украины от негативного влияния мирового финансового кризиса и намерен предложить эти документы для рассмотрения на заседании Совета нацбезопасности и обороны в понедельник, 20 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции по окончании заседания КМУ.

«Сегодня мы предложили для включения (в общенациональный план защиты Украины от влияния мирового кризиса - УНИАН) 40 пунктов серьезных мер, и то, что касается правительства, мы будет выполнять достаточно тщательно», - подчеркнула она.