Не прошло и часа, как Ющенко снова ликвидировал Окружной админсуд Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова ликвидировал Окружной административный суд Киева и создал вместо него Центральный и Левобережный окружные административные суды Киева.

Об этом идет речь в указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

Эти суды создаются с 17 октября, при этом состав Центрального суда установлен в количестве 33 судей, а Левобережного – 26 судей.

В соответствии с указом, Центральному суду подведомственны Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский районы Киева, а Левобережному – Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский районы столицы.

Этим же указом Президент с 1 марта 2009 года создал Винницкий апелляционный административный суд в количестве 42 судей и Житомирский апелляционный административный суд в количестве 38 судей. При этом подведомственными Винницкому апелляционному суду определены Винницкая, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая области, а Житомирскому апелляционному – Волынская, Житомирская, Ривненская области.

В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров предусмотреть во время доработки законопроекта о государственном бюджете Украины на 2009 год затраты, связанные с образованием Винницкого и Житомирского апелляционных административных судов.

Также Президент поручил председателям Винницкой и Житомирской областных государственных администраций предпринять неотложные меры по обеспечению апелляционных административных судов служебными помещениями.

В.ЮЩЕНКО поручил предложить председателю Высшего административного суда Украины внести представление относительно перевода судей из окружного административного суда города Киева, который ликвидируется, на работу в Центральный и Левобережный окружные административные суды города Киева, а также обеспечить осуществление других мер, вытекающих из этого Указа, в том числе передачу дел, которые находятся в производстве суда, который ликвидируется.

Как сообщал УНИАН ранее сегодня, 17 октября, своим указом В.ЮЩЕНКО возобновил Окружной административный суд Киева.

13 октября В.ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд города Киева, и с 14 октября 2008 года образовал Центральный окружной административный суд города Киева в количестве 37 судей и Левобережный окружной административный суд города Киева в количестве 22 судей.

10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ прекратил действие Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.