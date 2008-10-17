Суд отменил запрет на досрочные выборы в ВР

Cегодня, 17 октября, Центральный окружной административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева, которым было остановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства со ссылкой на информацию руководителя Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслана КИРИЛЮКА.

Таким образом, препятствий для проведения внеочередных выборов не существует, подчеркнул он.