Суд отменил запрет на досрочные выборы в ВР
15:51, 17 октября 2008Политика
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Информация пресс-службы Президента
Cегодня, 17 октября, Центральный окружной административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева, которым было остановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства со ссылкой на информацию руководителя Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслана КИРИЛЮКА.
Таким образом, препятствий для проведения внеочередных выборов не существует, подчеркнул он.
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