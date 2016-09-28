Украина стала проводником демократических ценностей - президент Израиля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ривлин сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Украина в последнее время переживает большие перемены, становясь проводником демократических ценностей. Это также ценности, которые ведут демократическую страну Израиль", - заявил Ривлин.

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Президент Израильского государства назвал свой визит в Украину важной возможностью для укрепления связей между людьми обеих стран.

Также Ривлин высоко оценил действия украинских властей в проведении реформ в энергетическом секторе и государственной службе.

"Эти реформы показывают, что демократические устремления украинских граждан имеют право на международное признание", - заявил израильский президент.

Он выразил надежду, что отношения между странами будут укрепляться.

"Мы надеемся, что связи между Израилем и Украиной выйдут за рамки прошлого, и в будущем наши общие ценности сделают нас ближе", - подчеркнул Ривлин.