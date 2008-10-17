Билозир говорит, что СБУ поймала Тимошенко на чартере Киев-Вена

Народный депутат Украины Оксана БИЛОЗИР (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) заявляет, что Служба безопасности Украины подтвердила факт перелета премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО чартерным рейсом по маршруту Киев-Вена 6 августа 2008 года.

Об этом О.БИЛОЗИР сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«18 августа 2008 года в одном из интернет-изданий была обнародована статья, в которой премьер-министр Украины обвинена в действиях, которые можно интерпретировать как злоупотребление служебным положением, нарушение Закона Украины “О борьбе с коррупцией” и ст. 16 Закона Украины “О государственной службе”.

Учитывая серьезность обвинений, выдвинутых в адрес премьер-министра Украины, и тот факт, что отсутствие их опровержения негативно влияет на имидж государственной власти, я направила депутатские обращения в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины с просьбой осуществить проверку изложенного в вышеупомянутой статье. В частности, проверить источники финансирования авиарейсов, которыми премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО осуществляла перелеты чартерными рейсами в Вену, Верону и Москву”, - пояснила О.БИЛОЗИР.

По ее словам, письмом от 2 октября СБУ сообщила ей, что заказчиками чартерных авиарейсов, о которых шла речь в депутатском обращении, выступила одна швейцарская компания. В то же время, в СБУ заметили, что по имеющимся материалам невозможно принять решение о наличии признаков противоправной деятельности в ходе организации и выполнения данных авиаперелетов.

В следующем официальном ответе от 10 октября 2008 года СБУ сообщила, что в ходе проверки информации, изложенной в депутатском обращении, установлены пассажиры авиарейсов DCHEF, которые выполнялись 6, 7, 8, 11 и 12 августа текущего года.

«Так, по данным коммунального предприятия “Международный аэропорт “Киев (Жуляны)” и ООО “АХК “Авиахендлинг”, 6 августа 2008 года на рейсе DCHEF по маршруту Киев-Вена обслуживалась гражданка Украины по фамилии ТИМОШЕНКО Ю.В. По информации Государственной пограничной службы Украины, данное лицо в тот же день пересекало государственную границу Украины в пункте пропуска “Жуляны”, - говорится в письме СБУ к О.БИЛОЗИР.

В связи с этим, народный депутат отметила: ”Конечно, премьер-министр Украины не сделала заявление, что она не летала указанными чартерными рейсами, однако представители средств массовой информации, которые в ответ на прямой вопрос к Ю.ТИМОШЕНКО услышали фразу “все названные чартерные самолеты не имеют ко мне никакого отношения” сделали именно такой вывод”.

«Ввиду попыток премьер-министра Украины ввести в заблуждение представителей средств массовой информации и граждан Украины с целью сокрытия информации о своих путешествиях, эта тема приобретает еще большую актуальность, как и вопрос относительно источников финансирования чартера, которым путешествовала Юлия ТИМОШЕНКО”, - сказала О.БИЛОЗИР.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября руководитель пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности Украины получила запрос народного депутата О.БИЛОЗИР о проверке законности полетов премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО с использованием чартерных рейсов.

Комментируя запрос народного депутата О.БИЛОЗИР о необходимости расследования чартерных полетов главы правительства, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что против нее начата новая волна дискредитации.

«Понимая, что сегодня Служба безопасности Украины запустила новую волну дискредитации, я хочу сказать, что все названные чартерные самолеты не имеют ко мне никакого отношения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.