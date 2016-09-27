Порошенко инициирует внеочередное заседание Рады для увольнения судей, нарушивших присягу

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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"Обратился к председателю Верховной Рады с призывом созвать до 30 сентября внеочередное заседание парламента для увольнения за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление Высшим советом юстиции, в том числе тех, которые причастны к незаконным арестам майдановцев", - отметил президент.

Порошенко подчеркнул: "нельзя допустить, чтобы эти судьи и дальше осуществляли правосудие от имени Украины".

При этом в фотокопии письма президента отмечается, что внеочередное пленарное заседание парламента нужно созвать не позднее 29 сентября. Там сказано, что вопрос увольнения судей нужно внести в повестку дня, "поскольку его не решение негативно скажется на функционировании судебной системы и проведения судебной реформы".

Как сообщал УНИАН, 20 судей, рекомендованных Высшим Советом юстиции к увольнению за нарушение присяги, могут избежать ответственности, если Верховная Рада не примет соответствующее решение до 30 сентября включительно.

Текущая неделя является непленарной, депутаты соберутся на пленарное заседание 4 октября, во вторник.