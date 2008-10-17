Ющенко дал два звания «мать-героиня» за «продукты питания»

На официальном сайте ПрезидентаУкраины Виктора Ющенко появился довольно интересный (местами) указ о присвоении государственных наград по случаю очередного праздника. Документ за номером 939/2008 под названием “О присвоении государственных наград Украины работникам пищевой промышленности” датирован 16-м октября.

Самое неожиданное “наградное” решение находится в самом конце текста. “За весомый личный вклад в развитие отечественного производства высококачественных продуктов питания, многолетний добросовестный труд и по случаю Дня работников пищевой промышленности” Виктор Андреевич присвоил звание «мать-героиня» Еве Степановне КОНОНОВИЧ (жительнице с.Глинне Рокитнивского района, Ровенская область) и Анне Михайловне ТКАЧ (которая проживает в Ровенской области). Обе женщины являются матерями восьмерых детей каждая, поэтому звание “мать-героиня” получили вполне справедливо. А логику присвоения этого звания не в связи с рождением ребенка, а за “высококачественные продукты питания”, наверно следует искать в том, что первая из женщин является тестоделом на хлебопекарне, а вторая работает поваром Володимирецкого комбината общественного питания.