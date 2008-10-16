БЮТ потянет и.о. главы СБУ в суд предъявлять доказательства

В Блоке Юлии Тимошенко обвиняют Службу безопасности Украины в выполнении политических заказов.

В частности, народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК в комментарии УНИАН отверг обвинение СБУ в адрес депутата от БЮТ Александра ШЕПЕЛЕВА о его причастности к хищению средств «Проминвестбанка».

«Вчерашнее заявление В.НАЛИВАЙЧЕНКО - это очередное свидетельство того, что СБУ вместо выполнения своих прямых обязанностей, а именно - обеспечение безопасности нашего государства, на 100%, почти круглосуточно используется в качестве инструмента влияния на политические процессы, политические силы», - заметил он.

По словам С.ОЛИЙНЫКА, совершенно очевидно, что А.ШЕПЕЛЕВ, которого обвиняют в якобы причастности к хищению средств «Проминвестбанка», не может иметь никакого отношения к этому банку. «Он не является ни акционером этого банка, ни каким-то должностным лицом этого банка, он не работает в НБУ - он не имеет никаких механизмов влияния или вмешательства в банковскую сферу”, - подчеркнул депутат.

С.ОЛИЙНЫК заметил, что заявление и.о. председателя СБУ ничем не подтверждено и является откровенно клеветническим. Он напомнил, что А.ШЕПЕЛЕВ готовит исковое заявление в суд, "где господину НАЛИВАЙЧЕНКО вместо своей болтовни придется предъявлять реальные доказательства того, что он говорит".

Более того, заметил С.ОЛИЙНЫК, ему вообще не понятен статус В.НАЛИВАЙЧЕНКО. “В порядке, определенном Конституцией Украины, господин НАЛИВАЙЧЕНКО не был назначен Верховной Радой Украины как руководитель Службы безопасности Украины. Также, нигде нет указа Президента о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО исполняющим обязанности руководителя СБУ”, - заметил депутат, напомнив, что 2 сентября народные депутаты не дали ни одного голоса за представление Президента на назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.

“Соответственно, на каком основании этот человек называет себя исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности, непонятно. Это лицо присваивает себе властные полномочия”, - заявил С.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, 15 октября В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что в рамках расследования дела “Проминвестбанка” был разоблачен механизм хищения средств.

По его словам, ухудшение ликвидности “Проминвестбанка” и массовый отток средств произошел в результате действий преступной группировки.

Он добавил, что 400 млн. грн. средств ПИБ за рубеж были выведены через "Универсальный коммерческий банк" ("Уникомбанк", Донецк). Его владельцем, по словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, является гражданин Украины Александр ШЕПЕЛЕВ.

СБУ установила, что эти 400 млн. грн. в банке предназначались для выплаты пенсий и зарплат работникам шахт и металлургических предприятий в Донецкой области.

Народный депутат от БЮТ А.ШЕПЕЛЕВ отверг обвинение со стороны В.НАЛИВАЙЧЕНКО. По словам А.ШЕПЕЛЕВА, «заявление СБУ - наглая ложь и выполнение политического заказа».