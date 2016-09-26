СБУ попросила представителей церкви помочь освободить пленных украинцев

Об этом он сказал во время встречи с членами Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций.

Грицак напомнил, что на сегодняшний день 111 украинцев незаконно удерживаются на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, еще 499 – считаются пропавшими без вести.

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По его мнению, церкви со своей стороны, через своих священнослужителей могут помочь устанавливать местонахождение заложников и способствовать процессу их освобождения.

«Даже если мы совместными усилиями освободим хотя бы еще одного заложника – это тоже будет большое дело», – подчеркнул председатель СБУ.

Также Грицак назвал важным донесение правды о нечеловеческих условиях содержания наших пленных. Он передал членам Совета брошюру с воспоминаниями 124 заложников о пытках, которым они подверглись во время пребывания в застенках ОРДЛО.

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Председатель СБУ считает важной роль священнослужителей в сохранении демократического, независимого государства.

«Сегодня некоторые деструктивные силы пытаются раскачать ситуацию в стране. Наша задача – сохранить государство, восстановить мир в Украине», – сказал он.

Грицак поддержал инициативу Совета церквей на законодательном уровне ввести институт военных капелланов и пообещал посодействовать в реализации этого вопроса.

«Участники встречи обсудили вопрос объединения Украины и решили организовать следующее заседание Совета церквей в районе проведения антитеррористической операции», - сообщили в пресс-центре СБУ.